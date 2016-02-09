У Тернополі звільнили директора ПТУ, який принижував студентів

Як повідомили УНІАН в департаменті освіти та науки облдержадміністрації, директора звільнено наказом Міністра освіти і науки України від 08.02.2016 р. №46-к, яким достроково розірвано контракт Каплуном.

В наказі сказано, що Каплуна звільнено «за допущені ним порушення вимог чинного законодавства України».

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник директора департаменту, начальник управління професійної та вищої освіти департаменту освіти ОДА Володимир Чайковський, учора під час засідання експертної кадрової комісії при Міносвіти члени комісії повідомили пор результати перевірки в училищі та рекомендували звільнити директора із займаної посади.

«Після того, як наказ зачитають перед колективом, буде призначений в. о. директора. Згодом ми подамо на конкурс 3 кандидатури з числа заступників директора, якщо вони всі погодять на те, щоб претендувати на цю посаду. І вже в Міністрестві вирішать, хто з поданих кандидатур стане новим директором училища», – сказав Чайковський.

Нагадаємо, з приводу порушень в училищі опитано уже 35 студентів училища та 30 викладачів.

1 лютого слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) з приводу інциденту в училищі Ресторанного сервісу та торгівлі.

Підставою для відкриття справи став відеоматеріал про неправомірні дії керівника, розміщений в інтернет-мережі. На відео видно, як двоє хлопців училища стоять на колінах на лінійці перед іншими учнями. У такий спосіб директор ВПУ вирішив покарати їх за паління.

Також слідчими проводиться перевірка фактів можливої примусової праці потерпілих та інших учнів училища. 5 лютого поліцейські ініціювали відсторонення директора від виконання службових обов’язків на період проведення слідства.