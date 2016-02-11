На Тернопільщині суд повернув з приватної у державну власність пам’ятку археології вартістю понад 12,5 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв обласний Тернопільський апеляційний суд.

Попередньо було встановлено, що орган місцевого самоврядування передав пам’ятку археології «Дзвиняч-1» у приватну власність разом з навколишніми сільськогосподарськими угіддями.

Щоб захистити об’єкт культурної спадщини від руйнування, прокуратура пред’явила до суду позов з вимогою скасувати рішення сесії сільської ради села Дзвиняч Заліщицького району про відведення землі площею 0,35 га для ведення особистого селянського господарства, визнати недійсним свідоцтво про право власності на неї та повернути пам’ятку археології у власність держави.

У зв’язку з тим, що суд першої інстанції задоволив позовні вимоги лише частково, прокуратура звернулася з апеляцією до суду вищої інстанції. Апеляційний суд, погодившись з позицією прокуратури, ухвалив рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Читайте також2016-ий рік на Тернопільщині оголошено роком художника Івана Марчука

Довідка УНІАН. Багатошарова пам’ятка археології «Дзвиняч-1» розташована у Заліщицькомуу районі.

У ній збереглися рештки поселень трипільської культури (IV – кінець III тис. до н. е.), голіградської культури (IV-VII ст. до н. е.), черняхівської культури (III-IV ст. н. е.) та давньоруського часу 912- – XIII ст.