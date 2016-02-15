На Тернопільщині суд повернув дитячий оздоровчий заклад у комунальну власність
12:34, 15 лютого 2016Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, у 2014 році приватне підприємство розпочало процедуру незаконного оформлення правовстановлюючих документів на майновий комплекс дитячого оздоровчого закладу «Гайдарівець», розташований у с. Кутянка Шумського району.
Захищаючи права дітей на оздоровлення та відпочинок, прокуратура Шумського району у 2014 році подала до суду позов з вимогою визнати право власності на дитячу оздоровницю за територіальними громадами, але суд першої та апеляційної інстанцій відмовив у задоволені позовних вимог.
Відтак прокуратура Тернопільської області звернулася з касаційною скаргою до суду вищої інстанції. Вищий господарський суд України скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу направив на новий судовий розгляд.
Господарський суд Тернопільської області, погодившись із доводами прокуратури, задовольнив позов і прийняв рішення передати дитячу оздоровницю у комунальну власність.
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