У Тернополі вшанували пам’ять воїнів-афганців. Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу-реквіємі, який відбувся з нагоди 27-ої річниці виведення військ з Афганістану, взяли участь понад 100 осіб, представники влади області та міста, громадських організацій, ЗСУ, духовенства.

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Голова облдержадміністрації Степан Барна під час виступу подякував ветеранам за їхню мужність та стійкість, за допомогу у вихованні і навчанні бійців української армії, яка сьогодні боронить цілісність і незалежність України.

«Сьогодні ми згадуємо всіх, хто поліг в пеклі афганської війни. На жаль, ворог прийшов і на нашу землю. Зараз наші земляки зі зброєю в руках відстоюють незалежність і територіальну цілісність у зоні проведення АТО. Сьогодні ми схиляємо голови перед подвигом наших земляків, які полягли в Афганістані і тих, хто не повернувся із зони АТО. Зараз їх – майже сім десятків… Дякую всім, хто із честю виконав свій інтернаціональний обов’язок, і тим, хто сьогодні захищає нашу свободу і незалежність», – сказав Барна.

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