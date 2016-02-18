У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО земляку

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли родичі загиблого, побратими, педколектив та учні школи, в якій навчався загиблий, представники влади міста.

Дошку встановили на фасаді ЗОШ №9. На ній зображений Стефанович, а також розміщена інформація про нього та обставини його загибелі.

Присутні у промовах згадували, що Стефанович одним із перших пішов АТО добровольцем, воював в лавах ДУК «Правий сектор».

«Ця меморіальна дошка означає, що наш товариш віддав життя не просто так. Вона нагадуватиме молоді, що хтось загинув за них і спонукатиме їх до розвитку», – сказав під час виступу керівник «Правого сектора» у Тернополі Назар Сарабун.

Як повідомляв УНІАН, Стефанович загинув 15 червня 2015 року поблизу Широкіного Донецької області.