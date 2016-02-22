У Тернополі перекривали проспект Бандери, блокувавши рух громадського транспорту (фото)

У Тернополі на 30 хв люди перекрили проспект Бандери. Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління Національної поліції Олександр Богомол, інцидент стався сьогодні вранці.

«Через непорозуміння між забудовником та міською радою люди безперервно ходили пішохідним переходом, виражаючи у такий спосіб свій протест. Зупинився громадський транспорт. Поліцейські забезпечили об’їзд даної ділянки», – розповів Богомол.

Він додав, що в єдиний реєстр досудових розслідувань дану подію не вносили, оскільки ходіння пішохідним переходом з юридичної точки зору не є правопорушенням.

Загалом участь в акції протесту брали близько 40 осіб.