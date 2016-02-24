У Тернополі вартість проїзду в тролейбусах з березня зросте на 30%
У Тернополі вартість проїзду в тролейбусах з березня зросте на 30% до 2 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняв міськвиконком.
Як зазначив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський, зумовлене дане рішення подорожчанням електроенергії та збільшенням зарплати працівників підприємства.
За його даними, порівняно з попереднім роком місячні витрати КП "Тернопільміськелектротанс" не електроенергію зросли більш, як удвічі, а з вересня зростуть у 4 рази.
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"Якщо раніше підприємство платило 250 тис. грн, то сьогодні – майже 600 тис. А з вересня доведеться платити майже мільйон", – пояснив необхідність підняття трифів Мединський.
Водночас вартість проїзду в тролейбусах для учнів та студентів члени виконкому залишили без змін – на рівні 1 грн.
Також тролейбусами зможуть і надалі безкоштовно користуватися пільгові категорії громадян в необмеженій кількості.
Як повідомляв УНІАН, востаннє у Тернополі тарифи на проїзд у тролейбусах змінювали у травні 2012 року, коли вони зросли на 20% до 1,5 грн.