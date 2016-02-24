У Тернополі вартість проїзду в тролейбусах з березня зросте на 30%

13:46, 24 лютого 2016
Тернопіль
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У Тернополі вартість проїзду в тролейбусах з березня зросте на 30% до 2 грн.

/ Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняв міськвиконком.

Як зазначив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський, зумовлене дане рішення подорожчанням електроенергії та збільшенням зарплати працівників підприємства.

За його даними, порівняно з попереднім роком місячні витрати КП "Тернопільміськелектротанс" не електроенергію зросли більш, як удвічі, а з вересня зростуть у 4 рази.

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"Якщо раніше підприємство платило 250 тис. грн, то сьогодні – майже 600 тис. А з вересня доведеться платити майже мільйон", – пояснив необхідність підняття трифів Мединський.

Водночас вартість проїзду в тролейбусах для учнів та студентів члени виконкому залишили без змін – на рівні 1 грн.

Також тролейбусами зможуть і надалі безкоштовно користуватися пільгові категорії громадян в необмеженій кількості.

Як повідомляв УНІАН, востаннє у Тернополі тарифи на проїзд у тролейбусах змінювали у травні 2012 року, коли вони зросли на 20% до 1,5 грн.

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