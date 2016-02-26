На Тернопільщині викрили цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Як повідомив УНІАН перший заступник начальника ГУ ДФС у Тернопільський області Віталій Дума, під час проведення обшуків вилучено 655 л спирту, 220 пляшок з фальсифікованою горілкою з марками акцизного податку з ознаками підробки, 182 пачки тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого взірця, порожню тару, корки, лійки, шланги, обладнання, яке використовувалось для виготовлення фальсифікату.

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 101,5 тис. грн.

Щодо групи осіб, яка налагодила виготовлення і збут фальсифікованого алкоголю відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв та використання підроблених марок акцизного податку.