На Тернопільщині право власності на землю оформили вже понад 1,1 тисячі учасників АТО

На Тернопільщині право власності на землю оформили уже 1 тис. 137 учасників АТО. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такі дані під час наради сьогодні озвучив керівник землевпорядної служби області Павло Боднар.

Загалом учасники антитерористичної операції Тернопільщини подали понад 3 тис. заяв про отримання земельних наділів. За результатами їх розгляду надано 2 тис. 634 дозволів на розробку землевпорядної документації на землі площею 736 га.

1137 учасників АТО вже оформили право власності на ділянки загальною площею 172 га.

Станом на 1 лютого для учасників АТО було зарезервовано 308 масивів загальною площею 2,9 тис. га. Найбільше площ для бійців АТО відвели у Козівському (322 га) та Шумському районі (406 га).