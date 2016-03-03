На Тернопільщині освітяни на годину перекрили трасу, протестуючи проти змін у законодавстві щодо ВПУ (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, протестувальники перекрили дорогу у Кременці, одночасно рухаючись трьома пішохідними переходами.

Відтак було заблоковано рух транспорту в напрямку Рівного та Києва.

Так учасники акції намагалися привернути увагу влади до проблем Вищих професійно-технічних навчальних закладів, зокрема припинення фінансування їхнього закладу.

Протестувальники вимагали зупинити дію норми закону щодо передачі майна закладів профтехосвіти з державної в комунальну власність, запобігти відключенню закладів профтехосвіти від електро- та газопостачання внаслідок тимчасової заборгованості, відновити виплату зарплат та стипендій.

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У поліції зауважили, що своєю акцією освітяни утруднили рух транспорту містом.

Щоб розвантажити дану ділянку дороги, поліцейські організували об’їзд для легкового транспорту, вантажівки ж змогли відновити свій рух лише після закінчення акції.

Тривала вона з 8 до 9 год ранку.