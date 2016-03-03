На Тернопільщині освітяни на годину перекрили трасу, протестуючи проти змін у законодавстві щодо ВПУ (фото)

10:49, 03 березня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині понад 150 освітян та студентів  Кременецького ПТУ №4 перекрили на трьох ділянках автодорогу державного значення Коваль-Чернівці-Мамалига-Тереблече, протестуючи проти змін в  законодавстві, які стосуються ВПУ.

Тернополь, трасса / te.20minut.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, протестувальники перекрили дорогу у  Кременці, одночасно рухаючись трьома пішохідними переходами.

Відтак було заблоковано рух транспорту в напрямку Рівного та Києва.

Так учасники акції намагалися привернути увагу влади до проблем Вищих професійно-технічних навчальних закладів, зокрема припинення фінансування їхнього закладу.

Протестувальники вимагали зупинити дію норми закону щодо передачі майна закладів профтехосвіти з державної в комунальну власність, запобігти відключенню закладів профтехосвіти від електро-  та газопостачання внаслідок тимчасової заборгованості, відновити виплату зарплат та стипендій.

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У поліції зауважили, що своєю акцією освітяни утруднили рух транспорту містом.

Щоб розвантажити дану ділянку дороги, поліцейські організували об’їзд  для легкового транспорту, вантажівки ж змогли відновити свій рух лише після закінчення акції.

Тривала вона з 8 до 9 год ранку.

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