На Тернопільщині освітяни на годину перекрили трасу, протестуючи проти змін у законодавстві щодо ВПУ (фото)
На Тернопільщині понад 150 освітян та студентів Кременецького ПТУ №4 перекрили на трьох ділянках автодорогу державного значення Коваль-Чернівці-Мамалига-Тереблече, протестуючи проти змін в законодавстві, які стосуються ВПУ.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, протестувальники перекрили дорогу у Кременці, одночасно рухаючись трьома пішохідними переходами.
Відтак було заблоковано рух транспорту в напрямку Рівного та Києва.
Так учасники акції намагалися привернути увагу влади до проблем Вищих професійно-технічних навчальних закладів, зокрема припинення фінансування їхнього закладу.
Протестувальники вимагали зупинити дію норми закону щодо передачі майна закладів профтехосвіти з державної в комунальну власність, запобігти відключенню закладів профтехосвіти від електро- та газопостачання внаслідок тимчасової заборгованості, відновити виплату зарплат та стипендій.
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У поліції зауважили, що своєю акцією освітяни утруднили рух транспорту містом.
Щоб розвантажити дану ділянку дороги, поліцейські організували об’їзд для легкового транспорту, вантажівки ж змогли відновити свій рух лише після закінчення акції.
Тривала вона з 8 до 9 год ранку.