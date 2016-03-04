Під Тернополем мешканець Львівщини захопив заручника і підірвався з ним (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні о 8 годі до чергової частини Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя прилеглого до Тернополя села Петриків, про те, що в дворі сусіднього будинку чути постріли.

На місце події негайно вирушили група швидкого реагування та слідчо-оперативна група поліції, де виявили, що є потерпілі.

Було знайдено чоловіка 1974 року народження з вогнепальним пораненням. Зараз він перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

За попередніми даними, стрілянину влаштував житель Львівської області. Чоловік приїхав до Петриків до жінки, з якою раніше співмешкав. Довідавшись, що вона живе з іншим, влаштував розбірки.

Як повідомив виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, колишній співжитель спочатку кинув вибуховий предмет у вікно будинку, де на той час були діти. На щастя, від даного вибуху ніхто не постраждав.

Далі чоловік взяв гладкоствольну мисливську рушницю, з якої поранив чоловіка жінки.

Після цього він взяв у заручники 81-річного господаря і забарикадувався у підсобному приміщенні.

На місце події прибули бійці спецпідрозділу «Сокіл» тернопільської поліції, було оголошено операцію «Грім».

Поліцейські вели переговори, намагалися зробити все можливе, аби визволити заручника та змусити нападника здатися, проте не вдалося. Зловмисник підірвав гранату, завдавши смертельних поранень старенькому пенсіонерові та собі.

На місці події тривають слідчі дії. Ніхто з місцевих жителів та працівників поліції не потерпів.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1ст. 115 - умисне вбивство, ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та 146 - незаконне позбавлення волі або викрадення людини ККУ.