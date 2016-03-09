На Тернопільщині люди перекрили трасу, протестуючи проти реорганізації місцевої лікарні (фото)

На Тернопільщині у Вишнівці Збаразького району понад 100 людей перекрили трасу, протестуючи проти реорганізації місцевої лікарні. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора.

Люди перекривали дорогу годину, безперервно ходячи пішохідним переходом.

Учасники акції протесту пояснювали, що через брак фінансування у Вишнівецькій лікарні прийняли рішення скоротити кількість ліжкомісць. Жителі міста побоюються, що згодом це призведе до закриття лікарняного закладу.

Під час перекриття дороги один з водіїв намагався проїхати крізь натовп людей, що викликало агресію учасників акції.

Правопорядок на місці події забезпечували правоохоронці райвідділу.