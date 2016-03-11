На Тернопільщині п’яний водій покусав поліцейського

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора на автодорозі Тернопіль-Теребовля в селі Миролюбівка поліцейські, які їхали на виклик з приводу крадіжки, стали очевидцями порушення правил дорожнього руху.

Водій “БМВ”, який їхав попереду поліцейського автомобіля, перетнув суцільну смугу та ледь не зіткнувся із зустрічним транспортом. В результаті іномарка з’їхала на ліве узбіччя та зупинилася.

Правоохоронці заблокували автомобіль порушника.

Вони підійшли до водія, аби з’ясувати причину такого маневру та запропонувати допомогу.

Водій відреагуав на поліцейських агресивно, кинув у них свідоцтвом про реєстрацію та посвідченням водія, потім почав шарпати їх за верхній одяг, штовхати.

Далі, намагаючись втекти, водій одного поліцейського вкусив за передпліччя, а іншому пошкодив кисть руки.

Аби втихомирити водія, на нього одягли наручники, після чого доставили в наркодиспансер для проходження експертизи.

В його крові виявили 1,5 проміле алкоголю. Тест на вміст наркотиків проходити чоловік відмовився.

У ході слідства стало відомо, що водій іномарки уже неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та тілесні ушкодження.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за насильство щодо працівників правоохоронних органів.