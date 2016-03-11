Патріарх УПЦ КП нагородив очільників Тернопільщини орденами Володимира Великого

17:20, 11 березня 2016
Тернопіль
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Високі церковні відзнаки керівники отримали «за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви».

Філарет / Фото УНІАН

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет нагородив очільників області орденами Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, нагороди голові Тернопільської обласної державної адміністрації Степану Барні та  голові обласної ради Віктору Овчаруку вручив Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор.

Високі церковні відзнаки керівники Тернопільщини отримали «за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви».

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