Патріарх УПЦ КП нагородив очільників Тернопільщини орденами Володимира Великого

Високі церковні відзнаки керівники отримали «за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви».

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет нагородив очільників області орденами Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, нагороди голові Тернопільської обласної державної адміністрації Степану Барні та голові обласної ради Віктору Овчаруку вручив Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор. Високі церковні відзнаки керівники Тернопільщини отримали «за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви».

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