Патріарх УПЦ КП нагородив очільників Тернопільщини орденами Володимира Великого
17:20, 11 березня 2016Тернопіль
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Високі церковні відзнаки керівники отримали «за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви».
Філарет нагородив очільників області / Фото УНІАН
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет нагородив очільників області орденами Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, нагороди голові Тернопільської обласної державної адміністрації Степану Барні та голові обласної ради Віктору Овчаруку вручив Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор.
Високі церковні відзнаки керівники Тернопільщини отримали «за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви».
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