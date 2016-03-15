44-ту артбригаду через збільшення чисельності розмістять у кількох райцентрах Тернопільщини

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції обласний комісар Володимир Катинський, передислокація зумовлена істотним збільшенням чисельності військової частини та замалим казарменно-житловим фондом у Тернополі.

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"Тому стоїть питання про передислокацію частини військових у Теребовлю, Бережани та Чортків. У міністерстві вже складено кошторис ремонтних робіт, необхідних для відновлення військових містечках у цих райцентрах. Фінансування передбачається у 2016 та 2017 роках. Щойно будуть проведені ремонтні роботи, частина бригади буде базуватися в цих райцентрах", – повідомив Катинський.

За його даними, загалом чисельність 44-тої артбригади порівняно з довоєнним періодом збільшилась у 2 рази.