На Тернопільщині у підприємства, що ухилялося від сплати податків, арештували 69 тонн пакистанського тютюну

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань управління ДФС в Тернопільській області про арешт майна, вилученого під час огляду приміщень підприємства.

Було встановлено, що посадові особи підприємства, яке нібито займається виробництвом тютюнових виробів, імпортували з Пакистану 68,7 тонни тютюнової сировини.

При митному оформленні було застосовано пільгу зі сплати акцизного податку, передбачену для підприємств, які в подальшому виробляють і продають підакцизні товари на території України. Таким чином, умовно нараховувався акцизний податок на тютюнову сировину за ставкою 399,84 гривні за кілограм на суму понад 26,7 мільйонів гривень, який фактично не сплачувався.

Як показала перевірка, ліцензія на право виробництва тютюнових виробів зазначеному підприємству не видавалась, а отже, пільгу зі сплати акцизного податку було застосовано неправомірно, через що до бюджету не надійшла зазначена сума.

У результаті проведених оглядів приміщень і будівель було виявлено й вилучено майже 69 тонн тютюнової сировини й фінансово-господарську документацію.

Рішенням суду ця продукція арештована.

Відкрито кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів).