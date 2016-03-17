На Тернопільщині у місцевого жителя виявили тротил та протипіхотну міну.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, поліцейські Лановецького району отримали інформацію про те, що житель району може зберігати у себе вдома боєприпаси.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні 28-річного чоловіка поліцейські виявили 25 патронів різних калібрів, військовий піротехнічний засіб (імітатор вогню), тротил, протипіхотну міну та штик ніж.

Усі небезпечні предмети вилучено та направлено на експертизу.

Звідки у чоловіка боєприпаси та з якою метою він їх зберігав правоохоронці з’ясовують.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї , бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).