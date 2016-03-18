На Тернопільщині у 2015 році за ухилення від мобілізації відкрито 226 кримінальних справ
13:00, 18 березня 2016Тернопіль
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В прокуратурі зазначили, що досудове розслідування в даних справах здійснювали територіальні органи поліції.
REUTERS
На Тернопільщині у 2015 році за ухилення від мобілізації було відкрито 226 кримінальних проваджень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звіті прокуратури області про роботу за минулий рік, оприлюднений на офіційному сайті відомства.
У ньому вказано, що правоохоронні органи реагували на спроби ухилитися від призову.
Як наслідок, упродовж минулого року було відкрито 226 проваджень за ст.336 КК України (ухилення від призову за мобілізацією).
В прокуратурі зазначили, що досудове розслідування в даних справах здійснювали територіальні органи поліції.
52 провадження уже скеровано до суду з обвинувальними актами.
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