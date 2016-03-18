Тернополянин Олег Кривий став Чемпіоном світу з бодібілдингу серед любителів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з цієї нагоди його привітало керівництво області.

«Ви продемонстрували усьому світу наскільки українці сильна нація. Для нас зараз важливо здобувати перемогу на всіх без винятку фронтах. Тож дякую вам за вашу наполегливу працю. За те, що популяризуєте наш край та Україну на міжнародному рівні», – сказав під час зустрічі зі спортсменом заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик.

В знак вдячності, а також мотивації на подальші досягнення Кривому подарували телевізор.

Як зазначив директор Департаменту у справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту ТОДА Віктор Мацикур, Кривий міг здобути перемогу в абсолютному заліку, тобто стати кращим з кращих.

«До абсолютної перемоги йому забракло всього лиш одного голосу», – повідомив Мацикур.

«Arnold Classik» – престижний міжнародний спортивний фестиваль, у якому беруть участь спортсмени з різних видів спорту. Стати учасником турніру можна лише досягнувши успіхів на міжнародному рівні.

Довідка УНІАН. Олег Кривий – майстер спорту міжнародного класу України.

Є Абсолютним чемпіон Європи за версією IFBB 2015 року, чемпіон України 2014 року, переможець Кубка Києва 2015 року, Абсолютний чемпіон України 2015 року.