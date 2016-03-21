На Тернопільщині за хабар у розмірі $700 затримали заступника начальника одного з райвідділів поліції

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національної поліції, кошти посадовець вимагав у жінки за непритягнення до кримінальної відповідальності її неповнолітнього сина, який начебто був учасником грабежу.

За даним фактом поліцією було розпочато кримінальне провадження. Хлопець був свідком у справі, однак працівники відділення всіляко намагалися зробити його потенційним підозрюваним.

Заступник начальника відділення поліції сам звернувся до матері хлопчика і запропонував «вирішити питання».

Мати, знаючи, що її син не винен, та не бажаючи сприяти незаконній діяльності правоохоронців, вирішила звернутися до Управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області.

За обіцяними грошима у вихідні підполковник поліції сам прийшов до будинку, де проживала жінка. Одразу після отримання неправомірної вигоди поліцейського було затримано та доставлено до прокуратури для проведення необхідних слідчих дій.

За даним фактом прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (нрийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.