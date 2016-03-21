На Тернопільщині за 14 мільйонів придбають автобуси для шкіл, які віддали свій транспорт для потреб АТО

На Тернопільщині за 14 млн грн придбають 11 шкільних автобусів для шкіл, які свій транспорт віддали для потреб АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласної ради Віктор Овчарук.

За його словами, із 40 млн грн субвенції для галузь освіти області 14 млн грн буде скеровано на закупівлю шкільних автобусів.

«Після того, як із початком воєнного протистояння на сході України для потреб учасників АТО з області було передано шкільні автобуси, учні ряду шкіл добираються рейсовими автобусами, декого батьки привозять самі. Але цього року ми вже це питання закриємо, придбавши 14 автобусів», – повідомив Овчарук.

Він додав, що в ідеалі було б закупити автобуси ще цього навчального року.

Однак все залежатиме від того, на скільки швидко вдасться провести тендер.