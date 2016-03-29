Розпочалася реєстрація на чемпіонат світу з водно-моторного спорту в Тернополі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент Національної федерації водно-моторного спорту Віктор Шемчук.

За його словами, Тернопіль отримав право на проведення 27 та 28 серпня Чемпіонату світу з водно-моторного спорту в класі «Формула 500» та двох етапів Чемпіонату Європи в класах «Формула 250» та «Формула 125».

Окрім цього 24-25 серпня у Тернополі пройде традиційний чемпіонат з аквабайку.

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Траси на Тернопільському ставі вже отримали сертифікат на наступні три роки, вони сертифіковані на 24 спортивні човни, що є найвищим стандартом з існуючих у Міжнародному водно-моторному союзі (UIM).

«Цього року ми очікуємо велику кількість спортсменів. На минулому чемпіонаті були представники із 13 країн світу, цього року очікуємо, що їх буде не менше», – сказав Шемчук.

Традиційно переможців чемпіонату відзначать іменною зіркою на набережній ставу.