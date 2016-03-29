На Тернопільщині у пожежній водоймі загинув чоловік

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Фейсбуці повідомив в.о. начальника обласного управління Нацполіції Олександр Богомол, коментуючи вчорашню трагедію у Шумську, де в поженому колодязі біля лікарін втопилася 3-річна дівчинка.

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«За минулу добу це не одна жертва. В Бережанах у пожежній водоймі знайшли труп чоловіка. Сьогодні туло буде досліджено щодо причини смерті», – повідомив Богомол.

Він додав, що сьогодні під час наради за участі керівництва обласного управління ДСНС було прийнято рішення скерувати інформаційні листи всім власникам пожежних водойм та колодязів для їх перевірки для запобігання нещасних випадків.

Як повідомляв УНІАН, учора на Тернопільщині, провалившись у пожежну водойму, загинула 3-річна дівчинка.

Встановлено, що батьки разом із трирічною донечкою приїхали в Шумську районну лікарню. Допоки дорослі оформляли документи в реєстратурі, дитина розплакалася, тож батько, аби заспокоїти дочку, вивів її у двір лікарні та залишив там саму.

Дитина, граючись, вийшла на дерев’яну конструкцію, якою була накрита пожежна водойма. Під вагою дівчинки накриття проломалося і дитина провалилася у воду. Врятувати її не встигли.