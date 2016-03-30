Голова Тернопільської ОДА ініціює підвищення орендної ставки за землю в області до 4%

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відповідне рішення було прийнято на колегії облдержадміністрації.

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Попередньо начальник департаменту агропромислового-розвитку Віталій Луй повідомив, що станом на 1 січня 2016 року в області укладено 256 тис. 943 договорів оренди земельних ділянок а суму 376,9 млн. грн.

В оренді перебуває 486,5 тис. га.

Розмір орендної плати в середньому по області складає 3,3% від вартості орендованих земель.

Найбільший розмір орендної плати у Борщівському районі (7,4%) та Заліщицькому (5,6%).

Найменший розмір орендної плати у Тернопільському та Гусятинському районах – 3%.

«Це все – гроші громад. Вам не потрібно просити гроші в районах чи у аграріїв. В області вже не може бути ставка нижча 4%. Піднімайте ставки, і вам не доведеться чекати милості від фермерів, щоб поміняти вікна у школах чи відремонтувати дорогу, ви зможете це зробити від надходжень до бюджету», – закликав керівників громад та голів РДА Барна.

Відтак було прийнято рішення підняти розмір орендної ставки за землю на рівні не нижчим як 4%.

Наразі середній розмір орендної плати за 1 га в середньому по області складає 912 гривень. Найбільший розмір орендної плати за 1 га у Шумському районі – 1,37 тис грн., Підволочиському – 1,252 тис. грн, Заліщицькому – 1,147 тис. грн. Найнижчий – у Кременецькому – 564 грн та Монастириському – 413 грн.

За 2015 рік по області виплачено орендної плати на суму 443,7 млн грн.

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Розрахунок проведено грішми на суму 289,3 млн грн, зерном (64,8 тис. т) на суму 147,6 млн грн, іншою продукцією на суму 5,5 млн грн., наданням різного роду послуг (оранка, культивація і таке інше) на суму 1,2 млн грн.