На Тернопільщині затримали 33-річного чоловіка, який обкрадав монастир.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою про крадіжку до правоохоронців звернулися Служителі Бучацького монастиря отців Василіан.

Вони повідомили, що зі складських приміщень вкрали метал та електроприлади. Сума збитків склала майже 20 тис. грн.

Оперативними заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий житель райцентру.

33-річний чоловік колись працював різноробочим у монастирі, тому всі ходи і виходи добре знав.

Спочатку він викрав лист мідної бляхи, яку використовують для накриття храмів. На пункті прийому металобрухту отримав за нього 500 грн. Відтоді почав обкрадати монастир

Правоохоронці задокументували чотири факти крадіжок. Послушники монастиря заявили про зникнення не лише покрівельного матеріалу, а й двох електромоторів.

Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).