У Тернополі внаслідок підпалу згоріло три автомобілі
14:22, 05 квітня 2016Тернопіль
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Наразі патрульні розшукують осіб, які підпалили автомобіль.
Займання розпочалося у «Москвичі»
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, пожежа сталася сьогодні вранці на вул. Корольова.
Встановлено, що займання розпочалося у «Москвичі», а потім вогонь перекинувся на Mersedes-Benz і Volkswagen Caddі.
Власник Volkswagen помітив пожежу і встиг відігнати свій пошкоджений вогнем автомобіль.
«Москвич» згорів вщент, також істотно обгорів Mersedes-Benz.
Наразі патрульні розшукують осіб, які підпалили автомобіль.
Встановлено, що у «Москвичі» не було акумулятора,тож правоохоронці підозрюють, що хтось кинув займисту речовину у салон авто.
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