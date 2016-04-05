У Тернополі внаслідок підпалу згоріло три автомобілі

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, пожежа сталася сьогодні вранці на вул. Корольова.

Встановлено, що займання розпочалося у «Москвичі», а потім вогонь перекинувся на Mersedes-Benz і Volkswagen Caddі.

Власник Volkswagen помітив пожежу і встиг відігнати свій пошкоджений вогнем автомобіль.

«Москвич» згорів вщент, також істотно обгорів Mersedes-Benz.

Наразі патрульні розшукують осіб, які підпалили автомобіль.

Встановлено, що у «Москвичі» не було акумулятора,тож правоохоронці підозрюють, що хтось кинув займисту речовину у салон авто.