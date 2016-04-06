На Тернопільщині підприємство своїми відходами завдало збитків довкіллю на 1,3 мільйона гривень

16:29, 06 квітня 2016
Тернопіль
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Загалом було забруднено 3 га сільськогосподарських земель.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління СБУ,  встановлено, що підприємство, яке здійснює розробку родовищ вапнякового каменю та його переробку на будівельні матеріали, з порушенням вимог законодавства вивозило відходи виробництва на прилеглі до кар’єрів земельні ділянки.

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Загалом було забруднено 3 га сільськогосподарських земель, зокрема родючі грунти Збаразького та Підволочиського районів.

За матеріалами СБ України розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель).

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності посадовців, причетних до нанесення шкоди довкіллю.

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