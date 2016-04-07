Польські інвестори заявили про готовність вкласти $10 мільйонів у відновлення одного із замків Тернопільщини

Польські інвестори заявили про готовність вкласти 10 млн доларів у відновлення Червоногородського замку в урочищі Червоному поблизу села Нирків Заліщицького району, а також костелу св. Станіслава.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Заліщицької райдержадміністрації, до 20 квітня РДА має підготувати історичну довідку про ці пам’ятки і згодом її передадуть польській юридичній компанії, яка на міжнародному рівні шукатиме спадкоємців замку і костелу.

Якщо законних власників встановити упродовж 3 місяців не вдасться, поляки мають намір інвестувати кошти у відновлення костелу та замку, а також в альтернативні джерела електроенергії.

«Попередньо на відновлення замку і костелу потрібно близько 10 млн. дол. У цю суму входитиме ремонт майже 100 м дороги перед пам’ятками і вкладання бруківки перед замком і костелом. Поляки хочуть інвестувати у Заліщицькому районі, бо їх зацікавило спорудження вітрових електростанцій на схилах Касперівців, Синькова і теплової електростанції з використанням сонячної енергії поблизу Ниркова. Після відмови кременчуцьким інвесторам у спорудженні гідроелектростанції на Джуринському водоспаді, про ГЕС більше мова не йде і з іншими інвесторами», – зазначив голова РДА Борис Шипітка.

За його словами, поляки зацікавилися замком і костелом тому, що останнім ними володів польський шляхтич Кароль Понінський.

Окрім інвестицій у відновлення історичних пам’яток та виготовлення електроенергії поляки також повідомили про наміри співпраці із місцевим сільгосвиробниками. Зокрема, іноземці готові надати свою техніку та насіння, аби спільно вирощувати сою і кукурудзу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року через відсутність догляду обвалилася одна з двох веж Червоногородського замку 17 ст, який є туристичною родзинкою області.

Довідка УНІАН. Червоногородський замок розташований на пагорбі посеред глибокої котловини ріки Джурин в урочищі Червоне поблизу села Нирків Заліщицького району Тернопільської області.

Замок було збудовано на початку ХVIІ ст. з розгалуженою системою підземних ходів. Він був суттєво зруйнований під час набігів турків.

У 1778 руїни, що складалися з двох башт та елементів стін, купив польський князь Понінський і перебудовав усе на палац.

Під час Другої світової війни палац було зруйновано, залишилися лише частини стін та дві готичні вежі.