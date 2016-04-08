Аграрії Тернопільщини закликають накласти мораторій на продаж земель та повернути спецрежим сплати ПДВ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики, прийнятому сьогодні на засіданні громадського об’єднання «Обласна рада сільгосппідприємств Тернопільщини».

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У зверненні сказано, що минулого року сума валового продукту, виробленого аграріями області, зменшилась на 10%, а витрати на виробництво продукції збільшились на 70%.

Водночас зменшилися об’єми продажів продукції через ріст цін та зниження купівельної спроможності населення.

Сільгоспвиробники зазначають, що окрім об’єктивних причин, які призвели до погіршення ситуації в аграрному секторі, є і суб’єктивні.

«Через відміну спецрежиму сплати ПДВ аграрії Тернопільщини у 2016 році втратять 400 млн грн. А завершення мораторію на продаж землі 1 січня 2017 року може призвести до повного обезземелення виробників, банкрутства малих та середніх агропідприємств, адже земля опиниться в руках олігархічних кланів», – сказано у зверненні.

Відтак сільгоспвиробники закликали відновити спецрежим сплати ПДВ, а також продовжити на 10 років мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Також вони закликають збільшити суму коштів по програмі здешевлення кредитів для сільгоспвиробників, а також надати право громадам розпоряджатися прилеглими землями запасу, які розташовані за межами населеного пункту.