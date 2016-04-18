У Тернополі на дві доби припинено водопостачання

Як повідомили УНІАН КП “Тернопільводоканал”, зумовлено це плановим промиванням водопровідних мереж.

Водопостачання Тернополя та навколишніх сіл припинили о 00 год 18 квітня, не буде води до 24 год 19 квітня.

У КП “Тернопільводоканал” попередили, що вода може з’явитися і раніше, проте вона міститиме підвищену дозу хлору, а тому буде не придатною для пиття чи приготування їжі.

Промивання водопровідних мереж водоканал здійснює двічі на рік: навесні та восени. Це робиться для вимивання ржі, оскільки вода, яка постачається для Тернополя, багата на залізо, а станцію знезалізнення досі не збудовано через брак коштів.

Під час процедури промивання працівники підприємства також запланували ряд ремонтних робіт на мережах та насосних станціях, виконання яких можливе тільки за умови повної зупинки насосних станцій та припинення водопостачання.