На Тернопільщині під колесами вантажівки загинув велосипедист

12:07, 18 квітня 2016
Тернопіль
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В Тернопільській області, впавши під колеса вантажівки, загинув 45-річний велосипедист.

1kr.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 16 квітня у селищі Великі Бірки Тернопільського району.

Як встановили поліцейські, чоловік, рухаючись кам’яною дорогою, намагався об’їхати припаркований автомобіль. В цей час по зустрічній смузі рухалася вантажівка «ЗІЛ» з напівпричепом.

За версією поліцейських, чоловік не втримав рівноваги, впав і потрапив під задні колеса напівпричепа.

Кількатонна конструкція повністю переїхала чоловіка, він помер на місці ДТП.

Повідомлення про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху"). 

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