На Тернопільщині під колесами вантажівки загинув велосипедист

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 16 квітня у селищі Великі Бірки Тернопільського району.

Як встановили поліцейські, чоловік, рухаючись кам’яною дорогою, намагався об’їхати припаркований автомобіль. В цей час по зустрічній смузі рухалася вантажівка «ЗІЛ» з напівпричепом.

За версією поліцейських, чоловік не втримав рівноваги, впав і потрапив під задні колеса напівпричепа.

Кількатонна конструкція повністю переїхала чоловіка, він помер на місці ДТП.

Повідомлення про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху").