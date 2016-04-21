На Тернопільщині водій смертельно травмував 44-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у Кременці.

На лінію 102 Кременецького відділу поліції зателефонував водій місцевого таксі і повідомив, що він на вул. Петлюри автомобілем "ВАЗ-2107" збив пішохода.

На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що потерпілий - кременчанин 1972 року народження без постійного місця проживання.

На момент автопригоди він знаходився на проїжджій частині.

Внаслідок удару чоловік від отриманих травм загинув на місці аварії.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановить слідство.

За фактом ДТП, яке призвело до загибелі людини, відкрито кримінальне провадження.