У Збаразькому замку з нагоди відкриття туристичного сезону відбудеться три фестивалі

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 8 травня о 9 годині розпочнеться конкурсна програма Всеукраїнського пісенного фестивалю "Козацька слава", який триватиме до 13 години.

О 14 годині відбудеться гала-концерт переможців та відкриття фестивалів «Вареник-fest» та «Капусняк – fest», в рамках яких усіх гостей частуватимуть варениками та капусняком.

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Також у програмі відкриття обласного туристичного сезону «Мандруємо замками Тернопілля» – показові виступи лицарського клубу «Збаразька дружина», виступи творчих колективів України, відкриття виставки заслуженого фотохудожника України Василя Бурми «Замки і лицарі», показові виступи спортсменів-гирьовиків.

На території фестивалів діятиме містечко народних ремесел, в якому майстри даватимуть майстер-класи, а також майданчик дитячих атракціонів.