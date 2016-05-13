У Тернополі за хабарництво затримано чотирьох прокурорів - НАБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного антикорупційного бюро України, затримання відбулися в рамках спецоперації.

Читайте такожОфіцера військкомату Тернопільщини, який допомагав уникнути призову, оштрафували на 17 тисяч гривень

Двом із затриманих повідомлено про підозру. Третього підозрюваного, який переховувався від слідства, було затримано згідно з ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури внесено клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Загалом внаслідок спецоперації на Тернопільщині затримано чотирьох працівників органів прокуратури, двох керівників слідчих підрозділів Національної поліції та адвоката-посередника.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2016 року детективи Антикорупційного бюро спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції провели у Тернополі спецоперацію, під час якої було здійснено близько 40 обшуків. Процесуальні дії відбувалися в рамках розслідування факту вимагання хабара у розмірі понад 300 тис. грн від мешканки Тернополя за припинення порушеного проти неї кримінального провадження.

На початку березня про підозру було повідомлено двом керівникам слідчих підрозділів Національної поліції Тернопільської області, одному з керівників місцевих органів прокуратури та адвокату.

12 травня оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди заступнику прокурора Тернопільської області та керівнику Тернопільської місцевої прокуратури. Обом підозрюваним обрано запобіжний захід.