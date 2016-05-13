Зведений загін тернопільських правоохоронців вирушив у зону АТО (фото)
Зведений загін співробітників тернопільської поліції вирушив сьогодні у зону АТО.
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до складу загону увійшло 30 добровольців з різних підрозділів управління, відділів та відділень.
Це відрядження буде тривалішим, ніж зазвичай – у зоні АТО поліцейські проведуть два місяці.
Під час проводів начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол закликав підлеглих виконувати поставлені завдання, дотримуватися дисципліни та берегти один одного.
«У жителів населених пунктів сходу, де несли і несуть службу бійці з Тернопільщини, склалися якнайкращі враження про них. Тому ведіть себе гідно, достойно, не розчаруйте людей, котрі вам довіряють», – сказав Богомол.
Провести поліцейських прийшов голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Він побажав бійцям швидкого повернення додому живими та здоровими.
«Підтримуйте один одного, бо тернополян на сході – чимало, і серед представників добровольчих батальйонів, і серед військових. Пам’ятайте: вдома на вас чекають, за вас моляться, тому повертайтеся цілими та неушкодженими», – сказав Барна.
На завершення бійців благословили священики.