Зведений загін тернопільських правоохоронців вирушив у зону АТО (фото)

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до складу загону увійшло 30 добровольців з різних підрозділів управління, відділів та відділень.

Це відрядження буде тривалішим, ніж зазвичай – у зоні АТО поліцейські проведуть два місяці.

Під час проводів начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол закликав підлеглих виконувати поставлені завдання, дотримуватися дисципліни та берегти один одного.

«У жителів населених пунктів сходу, де несли і несуть службу бійці з Тернопільщини, склалися якнайкращі враження про них. Тому ведіть себе гідно, достойно, не розчаруйте людей, котрі вам довіряють», – сказав Богомол.

Провести поліцейських прийшов голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Він побажав бійцям швидкого повернення додому живими та здоровими.

«Підтримуйте один одного, бо тернополян на сході – чимало, і серед представників добровольчих батальйонів, і серед військових. Пам’ятайте: вдома на вас чекають, за вас моляться, тому повертайтеся цілими та неушкодженими», – сказав Барна.

На завершення бійців благословили священики.