На Тернопільщині відбулася теренова гра "Легенда УПА"

16:45, 16 травня 2016
Тернопіль
154 0

У Тернопільській області відбулася XII обласна теренова гра для дітей та молоді "Легенда УПА".

Фото прес-служби Тернопільської ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, гра пройшла 14-15 травня на базі дитячого оздоровчого закладу «Миротворець» у Теребовлі.

Цього року захід присвятили 100-літтю бою за гору Лисоня.

Участь у грі взяли 10 команд з різних районів Тернопільської області. Учні змагалися протягом двох таборових днів. У перший день учасники випробували сили на туристичній смузі перешкод та турнірі з пейнтболу. У другий день відбулася сама теренова гра.

Перемогу у грі здобула команда Шумського району. Друге місце посіла команда Борщівського району, третє – Чортківського.

Довідка УНІАН. Теренова гра «Легенда УПА» приурочена легенді, згідно з якою у травні 1945 року сотня УПА отримала наказ переправити у Карпати прапор штабу. В теребовлянських лісах воїни потрапили у засідку і загинули у нерівному бою. Однак штабне знамено так і не потрапило до рук ворогів, натомість з’являється кожної весни на місці бою як символ нескореності українського народу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter