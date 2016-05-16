На Тернопільщині відбулася теренова гра "Легенда УПА"

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, гра пройшла 14-15 травня на базі дитячого оздоровчого закладу «Миротворець» у Теребовлі.

Цього року захід присвятили 100-літтю бою за гору Лисоня.

Участь у грі взяли 10 команд з різних районів Тернопільської області. Учні змагалися протягом двох таборових днів. У перший день учасники випробували сили на туристичній смузі перешкод та турнірі з пейнтболу. У другий день відбулася сама теренова гра.

Перемогу у грі здобула команда Шумського району. Друге місце посіла команда Борщівського району, третє – Чортківського.

Довідка УНІАН. Теренова гра «Легенда УПА» приурочена легенді, згідно з якою у травні 1945 року сотня УПА отримала наказ переправити у Карпати прапор штабу. В теребовлянських лісах воїни потрапили у засідку і загинули у нерівному бою. Однак штабне знамено так і не потрапило до рук ворогів, натомість з’являється кожної весни на місці бою як символ нескореності українського народу.