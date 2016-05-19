У Тернополі розпочався Міжнародний інвестиційний форум

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь близько 25 іноземних делегацій із 18 країн світу, 10 міжнародних донорських організацій, представники іноземних дипломатичних установ та міжнародних організацій, країн-партнерів і потенційних партнерів області, а також представники бізнесу.

У вітальному слові голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна подякував іноземним гостям за прояв зацікавленості до краю. Він відзначив, що присутність багатьох представників бізнесу свідчить про зростання рівня довіри до влади регіону.

На переконання Барни, надходженню інвестицій в область сприяють вдале логістичне розташування, лідерство у впроваджені децентралізації та високоосвічені професійні кадри.