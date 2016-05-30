На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 10-річний велосипедист

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 28 травня між Скалатом та селом Криве Підволочиського району.

За попередньою інформацією, велосипедист, який їхав правим узбіччям дороги, раптово почав розвертатися, виїхав на проїжджу частину і потрапив під колеса автомобіля "Рено Трафік". Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

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У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).