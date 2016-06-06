Фермерське господарство «Гадз» представило розсадник яблуні, який даватиме 1 млн саджанців щоророку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, розсадник було продемонстровано під час Дня поля та саду, організованого на території господарств ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та «Гадз» наприкінці минулого тижня.

Під час заходу фахівці господарства поділилися досвідом із використання сучасних технологій у садівництві.

«Сад закладений посадковим матеріалом вирощеним в країнах Європи. Основними сортами яблуні є Голден Делішес, Гала, Айдаред а також інші інтенсивні сорти, груша – Конференція, слива – Стенлей. Крім того, діє розсадник з вирощування саджанців яблуні для подальшого розширення площ даної культури в господарстві та для реалізації. Ми плануємо виробництво 1 мільйона саджанців щороку», – поділився планами голова Наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

Він розповів, що елементами технологій є використання карликових підщеп, нових продуктивних сортів, краплине зрошення та утримання саду на шпалері.

«Ті технології, які використовує ФГ «Гадз», є найсучасніші. Більшість садоводів України наразі тільки мріють про це», – зазначив під час виступу голова Асоціації «Укрсадпром» Дмитро Крошка.

Роботу підприємства відзначив і голова ОДА Степан Барна.

«Це господарство є одним з лідерів за темпами вирощування плодових насаджень не лише в Тернопільській області, але й в Україні. Саме тому ми маємо високоякісну та конкурентоспроможну продукцію», – сказав Барна.

Довідка УНІАН. Фермерське господарсво «Гадз» створене 20 жовтня 2011 року і спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід. В період з 2012 по 2015 роки здійснено посадку близько 600 га саду. В майбутньому планується збільшення площі саду до 2,5 тис. га.

Діє розсадник, який наразі налічує 101 тис. штук саджанців плодових культур.