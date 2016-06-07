У Тернополі впіймали таксиста, який викрав акумулятори з двох автомобілів

Як повідомили УНІАН в прес службі патрульної поліції Тернополя, про крадіжку GPS-трекера та акумулятора з його автомобіля Fiat Scudo, припар кованого у дворі на вул. Морозенка, патрульним повідомив місцевий житель.

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Поліцейським вдалося оперативно затримати злодіїв: 30-річного таксиста та його 29-річного спільника.

При поверхневому огляді автомобіля патрульні виявили 2 акумулятори, ноутбук, за допомогою якого, ймовірно, здійснювався електронний злом транспортного засобу, та GPS-трекер, що відповідав опису заявника.

Невдовзі після затримання на службу 102 зателефонував житель сусіднього будинку на вул. Морозенка і повідомив про крадіжку акумулятора з автомобіля Daewoo Lanos.

Цей акумулятор теж виявили в таксі. На водія таксі патрульні склали протокол за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння. Правопорушників передали слідчим для з’ясування обставин по суті.