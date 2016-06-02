У Тернополі шахраї під виглядом медиків вкрали у пенсіонерки коштів на 15 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до 93-тернополянки учора у двері подзвонили двоє чоловіків 30-35-ти років, одягнених у зелену форму, яку носять медики, і запропонували жінці безкоштовне обстеження.

Чоловіки запевнили, що вже обійшли усіх стареньких сусідів у під’їзді, відтак пенсіонерка без остраху впустила їх в квартиру.

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На кухні один з «медпрацівників» почав міряти жінці тиск, а інший попросився дозволу піти у ванну. Натомість пішов у кімнату, де викрав усі заощадження пенсіонерки: 9 тис. грн та 200 євро.

Пропажу коштів жінка виявила вже коли чоловіки покинули її квартиру.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство).