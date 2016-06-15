На Тернопільщині 5 років тюрми отримав 53-річний чоловік, який важко поранив ножем свого сина

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відповідний вирок виніс цього тижня Борщівський районний суд.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у лютому цього року мати зателефонувала до сина, який проживає у сусідньому селі, та поскаржилася на нетверезого батька. 29-річний чоловік, приїхавши в село, застав батька поблизу магазину за розпиттям спиртного. Син спочатку докоряв батьку, згодом дав кілька стусанів.

Відвівши батька додому, він залишився ночувати.

Близько 2 год ночі ображений чоловік, поркинувшись, вирішив помститися за побої, взяв ніж та наніс ним удар сплячому сину.

Пораненого доставили у лікарню, медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення черевної порожнини з пошкодженням печінки.

Щодо 53-річного чоловіка було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження.)

Районний суд міста Борщів визнав чоловіка винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та засудив до п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном на три роки, врахувавши відповідне прохання сина.