На Тернопільщині дві години гасили пожежу в дискобарі (фото)

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора в двоповерховій будівлі диско-бару в с. Хмелева Заліщицького району.

Загорання виникло близько 07:30 на мансардному поверсі.

Дерев’яними конструкціями вогонь швидко поширився на значну площу, загрожуючи охопити будівлю повністю.

Першими до місця події прибув підрозділ місцевої пожежної охорони села Берем’яни Заліщицького району, а невдовзі до гасіння пожежі приєднались рятувальники з 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної команди с. Товсте Заліщицького району.

Читайте такожУ Тернополі під час пожежі у власній квартирі загинув місцевий житель (фото)

Для гасіння пожежі залучалась ланка газодимозахисної служби. Всього було залучено 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Загалом для приборкання вогню було використано 13 т води.

О 08.47 пожежу на площі 204 м кв було локалізовано, а о 09.26 – ліквідовано.

Причини загорання та завдані збитки встановлюються.