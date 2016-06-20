У Тернополі при чистці колодязя загинув чоловік

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у вихідні на вул. Лозовецькій.

Встановлено, що на території приватного домогосподарства під час очищення криниці на дні колодязя опинилися двоє осіб.

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Для проведення рятувальних робіт до місця події було направлено чергові караули трьох частин управління.

Тіло 24-річного тернополянина рятувальнки підняли уже без ознак життя, 48-річному власнику господарства, якого підняли з колодязя, допомогу надали працівники екстреної медичної допомоги. Від госпіталізації він відмовився.

Розслідування за фактом забелі людини проводять правоохоронні органи.