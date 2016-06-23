На Тернопільщині прокуратура домоглася ув’язнення злодія, який обікрав капличку й отримав за це незначне покарання

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, за поданням Чортківської місцевої прокуратури Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок Борщівського районного суду стосовно місцевого жителя, обвинуваченого у вчиненні злочину за ч. 3 ст.185 КК України (крадіжка).

Було встановлено, що у листопаді 2015 року місцевий житель проник у капличку у с. Королівка Борщівського району і викрав звідти ікону, хрестик та предмети побуту.

Вироком Борщівського районного суду злодію було призначено покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

Державний обвинувач не погодився із такою мірою покарання, оскільки судом не було враховано, що злочин скоїла раніше судима особа, яка мала не зняту та непогашену судимість, а їй призначено покарання більш м’яке, ніж передбачене законом.

Апеляційним судом Тернопільської області задоволено апеляційну скаргу прокурора, вирок Борщівського районного суду скасовано та постановлено новий, згідно якого крадію призначено покарання за ч.3 ст.185 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі.