У Тернополі шахрай за дві доби видурив 3 ноутбуки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, діє шахрай за наступною схемою: телефонує по оголошенню до людей, які хочуть продати ноубук, домовляється про зустріч, оглядає комп’ютер. Після цього пропонує перерахувати кошти через інтернет. Жертві через кілька хвилин приходить SMS-повідомлення про те, що кошти поступили, відтак шахраю віддають ноутбук.

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Втім, виявляється, SMS надходить не від банку, а з інтернету повідомлення надсилає помічник шахрая.

Учора жертвами шахрайства стали 28-річна тернополянка та 25-річий мешканець обласного центру. Обидвоє втратили комп’ютери вартістю понад 7 тис грн.

Сьогодні зареєстровано ще один аналогічний випадок.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.