На Тернопільщині селяни самостійно затримали двох злодіїв, які обікрали будинок їхнього односельчанина.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився учора в селі Білокриниця Кременецького району.

В поліцію звернувся 45-річний мешканець села, який повідомив, що разом з сусідами затримав двох зловмисників, котрі намагалися обікрасти його будинок. Підозрюваних селяни наздогнали у полі й там утримували до приїзду правоохоронців.

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Затриманими виявилися двоє ромів, вже судимих за крадіжки.

В будинок один з них проник, коли господаря не було вдома. Інший пильнував знадвору, однак він не поміти, коли повернувся власник садиби.

Злодії намагалися втекти з краденим, однак на крик чоловіка збіглися сусіди, які спільними зусиллями затримали злодіїв.

Щодо затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Як повідомляв УНІАН, раніше у тернополянки викрали гроші та ювелірні вироби на 70 тисяч гривень.