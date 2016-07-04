На Тернопільщині внаслідок сильних дощів у Лановецькому районі підтоплено 21 присадибну ділянку

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, підтоплення сталося внаслідок погіршення погодних умов, що супроводжувались сильними проливними дощами та грозами.

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Через сильні опади загалом затопило 21 ділянку, зокрема у с. Іванківці підтоплено 18 домогосподарств, у с. Снігурівка - 2 домогосподарства, у с. Волиця - 1 домогосподарство.

На місці підтоплень працюють оперативники Лановецького управління ДСНС.