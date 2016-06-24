У Тернопол шахрай видурив в пенсіонерки 7 тисяч доларів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в чергову частину надійшло повідомлення від жительки обласного центру 1938 року народження, яка повідомила, що близько першої години ночі на її стаціонарний телефон подзвонив невідомий чоловік.

Він повідомив, що її син став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула людина. Аби його не притягували до відповідальності, потрібно заплатити 7 тис. доларів.

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За півтори години жінка передала суму невідомому, який приїхав до неї додому за адресою, яку потерпіла сама ж і продиктувала по телефону.

Про те, що стала жертвою шахраїв, пенсіонерка зрозуміла після спілкування з сином.

Того ж вечора від дій шахрая потерпіла ще 80-річна тернополянка, яка за аналогічною схемою втратила 4,2 тис. грн.

Обидві події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ч. 1 ККУ (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).