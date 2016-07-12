На Тернопільщині освятили новозбудований храм

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, церкву збудували на місці костелу, який не використовувався за призначенням з часів Другої світової.

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У радянські часи його спочатку пристосували під магазин, а згодом у ньому розмістили склад для отрутохімікатів.

Отруєні шкідливими речовинами стіни довелось знести, а на місці костелу звели новий храм. Загалом нову церкву громада села зводила 6 років.

Очолив святкове богослужіння з нагоди освячення храму архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Участь в богослужінні також взяли священики інших парафій УГКЦ.